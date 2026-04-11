アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が10日に公開され、公開1日目で観客動員数73.9万人、興収11.3億円を突破した。今日11日に都内で行われた公開記念舞台あいさつで東宝から発表された。シリーズの初日興収の最高記録を更新し、2作連続の初日興収10億円突破に「前作突破を見込める、記録的大ヒットスタートを切りました！」と説明した。【動画】いきなり暴走！公開された映画『コ