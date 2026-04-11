月の周回飛行を成功させた「アルテミス計画」の宇宙船と4人の乗組員が無事、地球に帰還しました。国際月探査プロジェクト「アルテミス計画」で10日間かけて月の周りを飛行した有人宇宙船「オリオン」は、日本時間きょう午前9時すぎ、アメリカ西部・サンディエゴ沖の太平洋に着水しました。今回のミッションでは、人類史上、地球から最も遠い約46万7000キロの月の裏側の地点まで到達し、1970年のアポロ13号の記録を更新しました。飛