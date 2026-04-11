実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の提言トーク番組、ABEMA『For JAPAN シーズン4 #2』が4月10日に配信された。番組では「幼い時からビジネスモデルを学ぶ重要性」について議論された。【映像】「めちゃくちゃいい」中田敦彦が感心した瞬間 「義務教育にもう一つだけ科目を足すなら何か？」というテーマで議論し、多くの経営者たちが「金融」を挙げる中、株式会社エアークローゼット代表取締役兼CE