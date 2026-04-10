「すごく残念やった。子どもの命に代えられるものはないと思ってるから」──"スーパーボランティア"尾畠春夫さん（86）は、NEWSポストセブン取材班にそう悔しさを滲ませた。【写真を見る】尾畠さんの愛車。車体には『朝は必ず来るよ』の文字が。そのほか尾畠さんの自宅の装備の様子など尾畠さんの名が一躍全国区になったのは、2018年8月に山口県周防大島町で行方不明となった2歳児を発見したのがきっかけだ。以来、"スーパーボ