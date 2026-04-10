ソフトバンク「ワイモバイル」の既存プランの月額料金を6月から順次改定ケータイ Watch

ソフトバンク「ワイモバイル」の既存プランの月額料金を6月から順次改定

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ソフトバンクはワイモバイルにおいて、既存の料金プランを順次改定する
  • 「シンプル3 S/M/L」が6月2日から、「シンプル2 S/M/L」が7月1日から
  • 改定額はプランによって異なり、月額で最大330円の値上げが実施される
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