京都で行方不明になっている小学生。10日は、捜査員がシャベルを手に、山の中を捜索しました。行方不明の男の子が通う小学校では、GPS機能付きのキーホルダーを持たせる保護者の姿もみられています。■約50人態勢で捜索…きのうから“2つの変化”記者（京都・南丹市＝10日）「かなり強く雨が降っています」冷たい雨が降る中、10日はおよそ50人態勢での捜索です。行方がわからない小学6年生の安達結希くん（11）。警察官の姿は9日と