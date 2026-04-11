＜マスターズ2日目◇10日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞第2ラウンド終了時点でトータル4オーバーがカットラインとなり、37人が決勝ラウンド進出を逃した。首位争いの裏で、数々の実力者がオーガスタを去ることになった。【マスターズ事件簿】ノーマンの悲劇、スピースの池ポチャ…写真で振り返るその筆頭が、今季LIVゴルフで2勝を挙げているブライソン・デシャンボー（米国）だ。「全米オー