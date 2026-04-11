解散命令から１か月見え始めた新たな動き 旧統一教会に解散命令が出てから１か月が経ちました。宗教法人ではなくなった今、旧統一教会の元幹部らが新団体設立に向けて動き出しているとみられています。その目的とは。 【写真を見る】天地正教の代表に“突然指名”当時を知る関係者の証言 そして教団の清算手続きが進む中、残余財産の移転先となる“とある宗教法人”の存在が…。解散後も旧統一教会を“実質的に”存続さ