ブルージェイズの加藤豪将氏と交流日本人が歓喜する光景が展開された。ドジャースは8日（日本時間9日）に敵地でブルージェイズと対戦した。試合には3-4で敗れたが、プレーボール前に外野エリアで広がった光景に、日本のファンが感動している。試合前の練習中、山本由伸投手や佐々木朗希投手が笑顔で歩み寄ったのが、元日本ハムで、現在はブルージェイズのアナリストを務める加藤豪将氏だった。3人は和やかな表情で談笑していた