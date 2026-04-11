【ヒューストン＝中根圭一】米国とカナダの宇宙飛行士４人を乗せて人類史上最も遠い場所に到達した宇宙船「オリオン」は、米東部時間１０日午後８時７分（日本時間１１日午前９時７分）、米カリフォルニア州サンディエゴ沖の太平洋に着水した。４人は無事に帰還し、「アポロ計画」以来およそ半世紀ぶりとなる有人月周回探査計画「アルテミス２」は成功した。オリオンは宇宙空間でエンジン部分を切り離し、大気圏に再突入。パラ