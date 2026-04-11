15歳未満の東京都民を対象にした1万1000円の支援金の支給が、4月13日から始まります。15歳未満の子どもを対象に、1人あたり1万1000円の支援金を支給する「子育て応援＋」について、東京都の小池知事は記者会見で4月13日から開始すると発表しました。物価高騰の影響を受ける子育て世帯の支援が目的です。支給方法は、「018サポート」のシステムを活用し、登録済みの人は再度登録する必要はないということです。