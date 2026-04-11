今日4月11日、東京都心では11時頃に最高気温が25℃に達し、今年初めての夏日となりました。まだ体が暑さに慣れていない時期ですので、体調管理に注意しましょう。東京都心で今年初25℃以上の夏日今日4月11日、東京都心では午前11時までに最高気温が25.3℃となり、今年初めて最高気温が25℃以上の夏日となりました。2023年から2025年にかけては、東京都心で夏日初日となったのはいずれも3月で、4月にずれ込むのは4年ぶりです。○