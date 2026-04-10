黒の特別仕様車とはトヨタ「プリウス」にはその魅力をさらに高める特別仕様車「G“Night Shade”」が設定されています。どのようなモデルなのでしょうか。プリウスは1997年に世界初の量産ハイブリッドカーとして誕生して以来、エコカーの代名詞として高い人気を誇ってきました。【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「プリウス」です！ 画像で見る2023年1月に登場した現行の5代目モデルは、「Hybrid Reborn」のコンセプトの