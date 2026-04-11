女優の永作博美が１０日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、俳優の松山ケンイチから告白され照れる場面があった。永作と松山は７日から放送開始された「時すでにおスシ！？」（ＴＢＳ系）で共演中。番組では松山に永作についてのアンケートを実施。永作と松山は「人のセックスを笑うな」（２００８年）で共演しており、同ドラマで１８年ぶりの共演となる。「永作さんの印象は変わりましたか？」との問いに松山