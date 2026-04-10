米放送局CNNが俳優マイケル・J・フォックス(64)の訃報を誤って掲載したが、本人は「至って元気」であることが確認された。今週、同局のウェブサイトに「俳優マイケル・J・フォックスの生涯を偲んで」と題された記事と動画が公開されたことで、ネット上では死亡説が急浮上した。これを受け、CNNの代表者は謝罪文を出し、一連のコンテンツは「誤って」アップロードされたものだと説明している。 【写真】“訃報”後に