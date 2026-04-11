一言ジャーナリング「身の回りのものについて書いてみる」 ジャーナリングを習慣化するために、感じたことを言葉に表す「一言ジャーナリング」から始めてみましょう。 まずは、最もわかりやすい「肌感覚」から言葉にしてみます。「暑い」「寒い」「ジメジメする」「心地よい」。そんなふうに快い感覚だけでなく、不快な感覚もそのまま言葉に表してみましょう。思考を入れず、肌が感じていることをそのまま言