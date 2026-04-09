サンヨー食品から料理研究家のリュウジ氏監修のカップラーメン「サッポロ一番 しょうゆ味 タテビッグ リュウジ監修世界で一つの 爆旨にんにく」が2026年4月6日(月)に登場しました。袋めん「サッポロ一番 しょうゆ味」をベースに、にんにくの味わいとうまみが爆発的に広がるよう仕上げたとのことで、実際に食べてその味を確かめてみました。サッポロ一番 しょうゆ味 タテビッグ リュウジ監修世界で一つの 爆旨にんにく | サンヨー食