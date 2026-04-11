「フェイクニュースの免疫学」［著］サンダー・ヴァン・ダー・リンデンコロナ禍という歴史的な経験でわれわれが学んだのは、感染症がときにすさまじい勢いで拡大することだ。だがそれだけではない。パンデミックにまつわる誤情報もまた猛烈なスピードで拡散し社会に広く影響を及ぼすことも、痛切に思い知ったのである。ウイルスは生物兵器だとか、ワクチンは人体にチップを埋め込もうとするビル・ゲイツの陰謀だとか。では、