【LEVEL5 VISION 2026『匠』】 4月10日21時より配信 レベルファイブは、オンラインイベント「LEVEL5 VISION 2026『匠』」にて、スマホ向け最新タイトル「イナズマイレブン クロス」の最新映像を公開した。 本作は新たな主人公・汐沢 陽が繰り広げるオリジナルストーリーが展開。気軽に楽しめるオートプレイ、直感的なコマンド選択などが特徴で、いつでも気軽にスマホで楽し