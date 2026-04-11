俳優の中島裕翔が１１日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどを通じ、女優の新木優子との結婚を発表した。２人は１７年に初共演映画でラブストーリーを演じ、以降ドラマでも共演を重ねていた。中島は、同サイトで新木と結婚することを発表し「互いに尊敬の念を忘れずに、心を大切にしながら歩んでいけたらと思います」と夫婦生活への思いをつづった。２人は、２０１７年公開の映画「僕