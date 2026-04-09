元AKB48の絶対的センター・前田敦子（34）が2月13日に発売した写真集『Beste』が大ヒットを記録している。同作は、前田にとって約14年ぶりかつ最後となる写真集。《後悔なく出し切りたい》という言葉通り、過去の写真集を上回る“最大露出”に挑んでいる。「下着姿だけでなく、透け感のあるショーツからアンダーヘアらしきものが覗くカットや、白Tシャツ越しにバストトップの輪郭がうかがえるカットも収録され、SNS上では《つけ毛