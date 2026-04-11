弁護士の橋下徹氏（56）が11日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9・25）に出演。顔を腫らした状態で登場し、事情を説明した。冒頭、トミーズ・雅の指示で橋下氏にカメラがズームすると、顔が赤く腫れた様子があらわに。トミーズ・雅から「アンパンマンになろうとしてるの？」とイジられ、「これでもだいぶ治まったんですけど…アレルギー湿疹で…」と説明した。前日の段階では番組に来られないかもと連絡していたといい、前