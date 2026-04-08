定期航空協会は、機内持ち込み手荷物に関する新たな業界統一ガイドラインを取りまとめ、4月1日より適用を開始した。JAL、ANAらもこれについて伝えた。【画像】JAL、ANAが「機内持ち込み手荷物に関するお願い」分かりやすく示す国土交通省航空局より定時性の確保に向け取り組むよう要請された（3月19日付）ことなどを受け、スムーズなご搭乗と定時運航の実現を目指すためのガイドライン。周知するとともに、ルール遵守を呼びか