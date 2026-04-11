「ＤｅＮＡ（降雨中止）広島」（１０日、横浜スタジアム）高卒７年目の広島・持丸泰輝捕手（２４）が１０日、１軍に合流した。１１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）から２０２２年以来、約４年ぶりに１軍登録される。「本当にラストチャンスだと思って頑張りたい」と気合を入れ、攻守でのがむしゃらなアピールを誓った。この日の試合は雨天中止。打撃練習を行った横浜スタジアム内にある室内練習場から出てきた持丸は汗びっしょりだっ