韓国のテーマパークから脱走したオオカミの捜索が続いています。一方で、地元消防当局が公開した画像がAIで作られたニセモノだった可能性があり、捜索が難航しています。韓国・大田（テジョン）のテーマパークから8日、オオカミ1匹が脱走し、地元の消防当局が市街地で目撃したとされるオオカミの画像2枚を公開し、捜索を続けていました。しかし消防は10日、FNNの取材に対し、このうち1枚がAIで作られたニセモノの可能性が高いと明