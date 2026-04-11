レンジャーズ戦の来場者に配られたドジャース・大谷の首振り人形＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースは10日、大谷翔平の首振り人形を本拠地ロサンゼルスで行われたレンジャーズ戦の来場者にプレゼントした。打者で3本塁打、投手で10奪三振と投打「二刀流」として大活躍した昨季のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦を記念した人形。今回は打者大谷がモチーフになり、足元に「3HR」と記された。投