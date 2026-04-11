HD現代重工業蔚山（ウルサン）造船所で発生した海軍潜水艦の火災で孤立していた勤労者が、事故発生から約33時間後に遺体で収容された。消防当局は10日午後11時18分ごろ、潜水艦内部で60代の女性勤労者Aさんの遺体を収容し、付近の病院に搬送したと明らかにした。9日に火災が発生してから約33時間20分後だ。協力会社所属のAさんは9日午後1時58分ごろ、HD現代重工業蔚山造船所で整備中だった海軍214級潜水艦「洪範図（ホン・ボムド）