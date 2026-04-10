芸能界には、俳優やアイドル、モデルなどに、両親のどちらかが芸能人の「2世」が多く存在する。NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主演を務める仲野太賀をはじめ、新田真剣佑や眞栄田郷敦、さらにCocomiやKoki,などが2世として知られる。また、父親が大物ミュージシャンの2世も多く、人気が急上昇している櫻井海音はMr.Childrenのボーカル・桜井和寿の息子として有名。演技派の宮沢氷魚はTHE BOOMの元ボーカル・宮沢和史の息子で、