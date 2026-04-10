「大谷選手は3月31日（現地時間、以下同）に投手として今季初勝利を飾りました。いっぽう打者としては4月1日の試合で3打数無安打。二刀流復活イヤーなので、これからの活躍に期待がかかっています」（スポーツ紙記者）ドジャース・大谷翔平選手（31）。今シーズンはサイ・ヤング賞（年間最優秀投手賞）獲得の可能性も高まるなか、大谷家の愛娘は4月中旬で1歳を迎える。「結婚後の大谷選手は一貫して家族のプライバシーを守ることを