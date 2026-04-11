背骨コンディショニングで股関節痛の予防・改善 股関節痛の痛みをスッキリとって、Ｏ脚・Ｘ脚も改善 股関節痛の根本原因は「仙骨のズレ」と「大殿筋の弱化」にあり なぜ仙骨が後ろにずれるとO脚・X脚になるのか？ 骨格が正しい位置にあれば、真っすぐ立ったときに①太もも、②膝、③ふくらはぎ、④くるぶしの4点がつくはずですが、多くの人が１点か２点しかつかず、Ｏ脚やＸ脚になっています。仙骨が