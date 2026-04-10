脳科学者、医学博士などで活躍する中野信子氏が、雰囲気の違うプライベート姿を見せた。１０日までに、元ＮＨＫ解説委員でジャーナリスト・岩田明子氏のインスタグラムに登場。岩田氏は「呼び出し先生タナカでご一緒した中野信子さんと念願のお食事」と会食を報告した。ともに東大出身で「話が尽きなくて、とても楽しい時間でした。雅楽を一緒にやろう！と盛り上がったのもうれしい流れ。実現したら最高です」と笑顔の２ショッ