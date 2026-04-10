テレビアニメ『本好きの下剋上』が10日、公式Xを更新。現在放送中の『本好きの下剋上 領主の養女』（毎週土曜後5：30日本テレビ系ほか）オープニング映像において、生成AI使用が発覚し、あす放送の第2話より映像を差し替え、YouTubeで公開されていたノンクレジットオープニング映像を公開中止したことを発表した。あわせて、制作会社であるウィットスタジオは公式ホームページで経緯を説明し、謝罪した。【X投稿】『本好きの