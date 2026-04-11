小さなクルマが「大きな未来」をつくっていく！2023年の「ジャパンモビリティショー（JMS）」で世界初公開された「SUZU-CARGO（スズカーゴ）」と「SUZU-RIDE（スズライド）」は、軽自動車やセニアカーで培われたスズキの「ちいさいクルマ」へのノウハウが凝縮されたコンセプトモデルです。発表直後からSNSなどで市販化を望む声が相次ぎ、2025年のJMSでは実機の展示と試乗も実施されるなど、その注目度はますます高まっています