OECD本部＝2022年6月、パリ（共同）【ナイロビ共同】経済協力開発機構（OECD）は10日までに、開発援助委員会（DAC）に参加する34の国・地域による2025年の政府開発援助（ODA）総額が、過去最大となる前年比23.1％（実質値）の減少を記録したと発表した。トランプ米政権が援助を大幅縮小したことが主因で、米国を抜きドイツが最大援助国になった。米国第一を掲げるトランプ政権は昨年7月、対外援助を担ってきた国際開発局（USAI