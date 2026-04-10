突然の発表に、日本中がざわついた─。【結果一覧】令和の「衝撃婚」カップルランキングTOP10「令和に入ってからの有名人の結婚報告は“ノーマーク”だったカップルの電撃婚が多いように思います。3月30日に満島ひかりさんとモデルの浅野啓介さんが再婚と妊娠を発表しましたが、こちらもまったくのノーマークでした。今年頭に発表された神尾楓珠さんと平手友梨奈さんも同じく。これが令和婚スタイルなんですかね」（スポーツ紙