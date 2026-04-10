特急「あづま（福島さくら紀行）」が4月12日に運転JR東日本は「春の臨時列車」として、新宿駅と福島駅を結ぶ臨時特急「あづま（福島さくら紀行）」を4月12日（日）に運転します。【画像】長い！これが「新宿駅と福島駅を結ぶ特急」の運行時刻＆停車駅です特急「あづま（福島さくら紀行）」は12日に1往復が運転予定。首都圏から、各地で満開の桜が咲き誇る福島へのアクセスに便利な特急となります。所要時間は約4時間で、首都