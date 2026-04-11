北海道・釧路警察署は2026年4月10日、釧路市愛国東4丁目に住む漁師の36歳の男を高校生を監禁し暴行を加えた疑いで逮捕しました。警察によりますと、男は2026年4月7日午後3時半ごろから午後11時15分ごろにかけて、釧路市内に住む18歳の男子高校生を自宅横の車庫の中に監禁し、複数回足で蹴ったなどの疑いが持たれています。男が犯行時、酒を飲んでいたかどうかなどはわかっていません。男子高校生が4月9日に警察署を訪れ事件が発覚