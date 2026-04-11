約16年にわたり、認知症の母の介護を一人で担い、2年前にその苦労から解放された娘が“過酷な現実”を『ABEMA Prime』で明かした。【映像】84歳母のお尻にこびりついた便を拭き取る様子（実際の映像）■母の介護から解放されるも“人生の再出発”はなかった石橋和美さん（48）は、母の介護から解放されたが、“人生の再出発”はなかったと話す。「やりたいこととかもない。あっという間に今日も1日終わったな、無駄に過ごして