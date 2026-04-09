毎日の入浴をシャワーだけで済ませている人は、水道光熱費がいくらくらいかかっているのか気になっているかもしれません。 「シャワーよりも湯船にお湯をためた方が安く済むのでは？」と思うこともあるでしょう。 本記事では、シャワーを15分間浴びた場合にかかる費用と湯船にお湯をためた場合の費用を比較するとともに、お風呂の費用を安くする方法についてもご紹介します。 「シャワ