STARTO ENTERTAINMENTは11日、公式サイトなどで、中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が結婚することを発表した。昨年末に一部週刊誌が2人の交際を報じていた。発表があったきょう11日は、縁起が良いとされる「一粒万倍日」。一粒のもみが万倍に実るという意味を持つ吉日であることで知られる。始めたことが大きく実るとされる日で、入籍や結婚式、引っ越しや財布の新調などを行うのが良いとされており、芸能界でも一粒万倍日に結