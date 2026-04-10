回転寿司チェーン「スシロー」が、日本国内の全店舗で5月12日と13日の2日間、一斉休業を実施する。従業員の働きやすい環境づくりを目的とした取り組みで、2019年から続き今年で8年目となる。【画像】スシロー展開グループ、「天ぷら定食」新店舗今回の一斉休業は、従業員やその家族から高い反響があったことを受け、継続して実施されるもの。対象となるのは、あきんどスシローが運営する国内全663店舗となる。同社は人的資本