個別株や投資信託に投資した場合、その利益に対しては通常20.315％の税金がかかります。しかし、NISAであれば年間360万円（成長投資枠240万円＋120万円）まで非課税となるため、このメリットを享受するため多くの人がNISA口座を開設しています。しかしなかには、NISAを「悪魔の制度」と忌み嫌う人も……いったいなぜなのか、みていきましょう。年金これだけ？…老後が不安になった50歳男性50歳の誕生月、年収650万円のサラリーマン