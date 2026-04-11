小さな子どもや思春期まっただなかならともかく、そこそこ大人になっても年相応の態度が伴わないと、周囲に違和感を与えてしまうのは当然でしょう。では、どんな女性が「イタい」と見なされてしまうのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケート調査を参考に、「『いい年をしてイタい』と感じる女性の特徴」をご紹介します。【１】自分のことを「私」ではなく「下の名前」で呼ぶ「自分のことを名前で呼ん