2021年度後期のNHK連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの女優川栄李奈（31）に離婚が伝えられた。夫で俳優の廣瀬智紀（39）とは2019年5月に結婚を発表し、川栄は同年と2023年に誕生した2人の子供の子育てと女優業を両立させてきたが、4月9日に離婚届を提出し、約7年の結婚生活にピリオドを打ったという。「すれ違いによるもので、何か大きなきっかけがあったわけではないと聞いている」とスポニチは知人の証言を報じた。