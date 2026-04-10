VTuber事務所「ぶいすぽっ！」を運営するバーチャルエンターテイメントが10日、公式サイトを更新。所属タレントに対する誹謗中傷行為等への対応状況について報告した。【Xより】誹謗中傷に対する対応を長文で報告したVTuber事務所「ぶいすぽっ！」【全文】タレントの「花芽なずな」について「名指しした誹謗中傷を行い、社会的評価を不当に貶め、また人格的な尊厳を侵害する行為を行っていた人物につき、裁判をもって発信者情