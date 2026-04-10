今回は、5歳の娘が「ママ大嫌い」と母親に言った理由についてのエピソードを紹介します。娘の言葉に心が折れ、家出したけど…「5歳の娘はパパっ子です。娘には『ママ大嫌い』と言われ、私は何かと邪魔者扱いされています。娘に何度も『ママ大嫌い』と言われ、心が折れた私は、大人げないとは思いつつ、家出をすることにしました。しかし家を出た直後に、夫から何度も連絡があり、不安になり帰宅。娘は大泣きしていて、本当にかわい