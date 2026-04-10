高市総理がファンを公言する世界的ハードロックバンド「DEEP PURPLE」のメンバーが10日、来日に合わせ、高市総理を表敬訪問しました。【写真を見る】【速報】世界的ハードロックバンド「DEEP PURPLE」が高市総理を表敬訪問高市氏はファン公言「あなたは私の神」高市総理「Hello welcome to Japan！」イギリスの世界的ハードロックバンド「DEEP PURPLE」のメンバーは10日、11日からの来日公演を前