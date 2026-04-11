マンガ「うしろの正面カムイさん」(原作・えろき氏)などを手がける漫画家・コノシロしんこ氏が10日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。 【写真】お幸せに！花嫁・花婿ビシッと決めた2ショット オフショルダーのクラシカルなウエディングドレス姿で、タキシード姿の夫との2ショットを投稿。「私事ですが、小説家の猿渡かざみと入籍しました。今後ともよろしくお願いします」とお相手の名前