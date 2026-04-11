きのう夜、東京・新宿区のホテルのレストランで、知人女性を刃物で殺害しようとしたとして、58歳の女が警視庁に逮捕されました。【写真を見る】「理由は覚えていない」新宿のホテル内レストランで女性ら刺したか 58歳女を逮捕夫と女性と3人で食事中…夫婦関係をめぐるトラブルか警視庁への相談も殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された自称・小林亜依子容疑者（58）は、きのう午後9時半ごろ、新宿区のホテル1階にあるレストラ