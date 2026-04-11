京都府南丹市園部町で安達結希（ゆき）くん（11）が行方不明になって3週間になろうとしている。小学5年生だった結希くんは3月23日、6年生の卒業式に参加するため父親の車で小学校に送ってもらってから行方がわからなくなった。春休み中に見つかるものと思われていたが、新学期も始まってしまった。捜査に進展はあったのだろうか。＊＊＊【写真を見る】実は4月2日にも警察は“自宅周辺”を捜索していた…小川氏が目撃した緊迫の